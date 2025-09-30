Il tasso di cambio GBUG ha avuto una variazione del 2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.07 e ad un massimo di 37.91.

Segui le dinamiche di Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.