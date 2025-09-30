- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
Il tasso di cambio GBUG ha avuto una variazione del 2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.07 e ad un massimo di 37.91.
Segui le dinamiche di Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GBUG oggi?
Oggi le azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A sono prezzate a 37.32. Viene scambiato all'interno di 2.39%, la chiusura di ieri è stata 36.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 375. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GBUG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A pagano dividendi?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A è attualmente valutato a 37.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 86.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GBUG.
Come acquistare azioni GBUG?
Puoi acquistare azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A al prezzo attuale di 37.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.32 o 37.62, mentre 375 e -0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GBUG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GBUG?
Investire in Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A implica considerare l'intervallo annuale 18.40 - 37.91 e il prezzo attuale 37.32. Molti confrontano 17.84% e 70.96% prima di effettuare ordini su 37.32 o 37.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GBUG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BARCLAYS BANK PLC?
Il prezzo massimo di BARCLAYS BANK PLC nell'ultimo anno è stato 37.91. All'interno di 18.40 - 37.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BARCLAYS BANK PLC?
Il prezzo più basso di BARCLAYS BANK PLC (GBUG) nel corso dell'anno è stato 18.40. Confrontandolo con gli attuali 37.32 e 18.40 - 37.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GBUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GBUG?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.45 e 86.97%.
- Chiusura Precedente
- 36.45
- Apertura
- 37.59
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Minimo
- 37.07
- Massimo
- 37.91
- Volume
- 375
- Variazione giornaliera
- 2.39%
- Variazione Mensile
- 17.84%
- Variazione Semestrale
- 70.96%
- Variazione Annuale
- 86.97%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4