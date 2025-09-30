QuotazioniSezioni
GBUG
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A

37.32 USD 0.87 (2.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBUG ha avuto una variazione del 2.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.07 e ad un massimo di 37.91.

Segui le dinamiche di Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GBUG oggi?

Oggi le azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A sono prezzate a 37.32. Viene scambiato all'interno di 2.39%, la chiusura di ieri è stata 36.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 375. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GBUG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A pagano dividendi?

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A è attualmente valutato a 37.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 86.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GBUG.

Come acquistare azioni GBUG?

Puoi acquistare azioni Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A al prezzo attuale di 37.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.32 o 37.62, mentre 375 e -0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GBUG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GBUG?

Investire in Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A implica considerare l'intervallo annuale 18.40 - 37.91 e il prezzo attuale 37.32. Molti confrontano 17.84% e 70.96% prima di effettuare ordini su 37.32 o 37.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GBUG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BARCLAYS BANK PLC?

Il prezzo massimo di BARCLAYS BANK PLC nell'ultimo anno è stato 37.91. All'interno di 18.40 - 37.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BARCLAYS BANK PLC?

Il prezzo più basso di BARCLAYS BANK PLC (GBUG) nel corso dell'anno è stato 18.40. Confrontandolo con gli attuali 37.32 e 18.40 - 37.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GBUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GBUG?

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.45 e 86.97%.

Intervallo Giornaliero
37.07 37.91
Intervallo Annuale
18.40 37.91
Chiusura Precedente
36.45
Apertura
37.59
Bid
37.32
Ask
37.62
Minimo
37.07
Massimo
37.91
Volume
375
Variazione giornaliera
2.39%
Variazione Mensile
17.84%
Variazione Semestrale
70.96%
Variazione Annuale
86.97%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4