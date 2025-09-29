- Panorámica
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
El tipo de cambio de GBUG de hoy ha cambiado un 2.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.07, mientras que el máximo ha alcanzado 37.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GBUG hoy?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) se evalúa hoy en 37.32. El instrumento se negocia dentro de 2.39%; el cierre de ayer ha sido 36.45 y el volumen comercial ha alcanzado 375. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GBUG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A se evalúa actualmente en 37.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 86.97% y USD. Monitoree los movimientos de GBUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GBUG?
Puede comprar acciones de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) al precio actual de 37.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.32 o 37.62, mientras que 375 y -0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GBUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GBUG?
Invertir en Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A implica tener en cuenta el rango anual 18.40 - 37.91 y el precio actual 37.32. Muchos comparan 17.84% y 70.96% antes de colocar órdenes en 37.32 o 37.62. Estudie los cambios diarios de precios de GBUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BARCLAYS BANK PLC?
El precio más alto de BARCLAYS BANK PLC (GBUG) en el último año ha sido 37.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.40 - 37.91, una comparación con 36.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BARCLAYS BANK PLC?
El precio más bajo de BARCLAYS BANK PLC (GBUG) para el año ha sido 18.40. La comparación con los actuales 37.32 y 18.40 - 37.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GBUG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GBUG?
En el pasado, Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.45 y 86.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.45
- Open
- 37.59
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Low
- 37.07
- High
- 37.91
- Volumen
- 375
- Cambio diario
- 2.39%
- Cambio mensual
- 17.84%
- Cambio a 6 meses
- 70.96%
- Cambio anual
- 86.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.