GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
Le taux de change de GBUG a changé de 2.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.07 et à un maximum de 37.91.
Suivez la dynamique Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GBUG aujourd'hui ?
L'action Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A est cotée à 37.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.39%, a clôturé hier à 36.45 et son volume d'échange a atteint 375. Le graphique en temps réel du cours de GBUG présente ces mises à jour.
L'action Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A verse-t-elle des dividendes ?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A est actuellement valorisé à 37.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 86.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GBUG.
Comment acheter des actions GBUG ?
Vous pouvez acheter des actions Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A au cours actuel de 37.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.32 ou de 37.62, le 375 et le -0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GBUG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GBUG ?
Investir dans Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.40 - 37.91 et le prix actuel 37.32. Beaucoup comparent 17.84% et 70.96% avant de passer des ordres à 37.32 ou 37.62. Consultez le graphique du cours de GBUG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BARCLAYS BANK PLC ?
Le cours le plus élevé de BARCLAYS BANK PLC l'année dernière était 37.91. Au cours de 18.40 - 37.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BARCLAYS BANK PLC ?
Le cours le plus bas de BARCLAYS BANK PLC (GBUG) sur l'année a été 18.40. Sa comparaison avec 37.32 et 18.40 - 37.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GBUG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GBUG a-t-elle été divisée ?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.45 et 86.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.45
- Ouverture
- 37.59
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Plus Bas
- 37.07
- Plus Haut
- 37.91
- Volume
- 375
- Changement quotidien
- 2.39%
- Changement Mensuel
- 17.84%
- Changement à 6 Mois
- 70.96%
- Changement Annuel
- 86.97%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4