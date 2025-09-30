- Übersicht
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
Der Wechselkurs von GBUG hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.07 bis zu einem Hoch von 37.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GBUG heute?
Die Aktie von Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) notiert heute bei 37.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.45 und das Handelsvolumen erreichte 375. Das Live-Chart von GBUG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GBUG Dividenden?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A wird derzeit mit 37.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 86.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GBUG zu verfolgen.
Wie kaufe ich GBUG-Aktien?
Sie können Aktien von Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) zum aktuellen Kurs von 37.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.32 oder 37.62 platziert, während 375 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GBUG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GBUG-Aktien?
Bei einer Investition in Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A müssen die jährliche Spanne 18.40 - 37.91 und der aktuelle Kurs 37.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 17.84% und 70.96%, bevor sie Orders zu 37.32 oder 37.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GBUG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BARCLAYS BANK PLC?
Der höchste Kurs von BARCLAYS BANK PLC (GBUG) im vergangenen Jahr lag bei 37.91. Innerhalb von 18.40 - 37.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BARCLAYS BANK PLC?
Der niedrigste Kurs von BARCLAYS BANK PLC (GBUG) im Laufe des Jahres betrug 18.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.32 und der Spanne 18.40 - 37.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GBUG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GBUG statt?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.45 und 86.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.45
- Eröffnung
- 37.59
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Tief
- 37.07
- Hoch
- 37.91
- Volumen
- 375
- Tagesänderung
- 2.39%
- Monatsänderung
- 17.84%
- 6-Monatsänderung
- 70.96%
- Jahresänderung
- 86.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4