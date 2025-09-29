报价部分
货币 / GBUG
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A

37.32 USD 0.87 (2.39%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GBUG汇率已更改2.39%。当日，交易品种以低点37.07和高点37.91进行交易。

关注Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GBUG股票今天的价格是多少？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A股票今天的定价为37.32。它在2.39%范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到375。GBUG的实时价格图表显示了这些更新。

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A股票是否支付股息？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A目前的价值为37.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注86.97%和USD。实时查看图表以跟踪GBUG走势。

如何购买GBUG股票？

您可以以37.32的当前价格购买Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A股票。订单通常设置在37.32或37.62附近，而375和-0.72%显示市场活动。立即关注GBUG的实时图表更新。

如何投资GBUG股票？

投资Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A需要考虑年度范围18.40 - 37.91和当前价格37.32。许多人在以37.32或37.62下订单之前，会比较17.84%和。实时查看GBUG价格图表，了解每日变化。

BARCLAYS BANK PLC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BARCLAYS BANK PLC的最高价格是37.91。在18.40 - 37.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A的绩效。

BARCLAYS BANK PLC股票的最低价格是多少？

BARCLAYS BANK PLC（GBUG）的最低价格为18.40。将其与当前的37.32和18.40 - 37.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GBUG股票是什么时候拆分的？

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.45和86.97%中可见。

日范围
37.07 37.91
年范围
18.40 37.91
前一天收盘价
36.45
开盘价
37.59
卖价
37.32
买价
37.62
最低价
37.07
最高价
37.91
交易量
375
日变化
2.39%
月变化
17.84%
6个月变化
70.96%
年变化
86.97%
