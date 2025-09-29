КотировкиРазделы
GBUG
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A

37.07 USD 0.62 (1.70%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBUG за сегодня изменился на 1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.07, а максимальная — 37.91.

Следите за динамикой Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GBUG сегодня?

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) сегодня оценивается на уровне 37.07. Инструмент торгуется в пределах 1.70%, вчерашнее закрытие составило 36.45, а торговый объем достиг 340. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A?

Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A в настоящее время оценивается в 37.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 85.72% и USD. Отслеживайте движения GBUG на графике в реальном времени.

Как купить акции GBUG?

Вы можете купить акции Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) по текущей цене 37.07. Ордера обычно размещаются около 37.07 или 37.37, тогда как 340 и -1.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GBUG?

Инвестирование в Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A предполагает учет годового диапазона 18.40 - 37.91 и текущей цены 37.07. Многие сравнивают 17.05% и 69.81% перед размещением ордеров на 37.07 или 37.37. Изучайте ежедневные изменения цены GBUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?

Самая высокая цена BARCLAYS BANK PLC (GBUG) за последний год составила 37.91. Акции заметно колебались в пределах 18.40 - 37.91, сравнение с 36.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?

Самая низкая цена BARCLAYS BANK PLC (GBUG) за год составила 18.40. Сравнение с текущими 37.07 и 18.40 - 37.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GBUG?

В прошлом Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.45 и 85.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.07 37.91
Годовой диапазон
18.40 37.91
Предыдущее закрытие
36.45
Open
37.59
Bid
37.07
Ask
37.37
Low
37.07
High
37.91
Объем
340
Дневное изменение
1.70%
Месячное изменение
17.05%
6-месячное изменение
69.81%
Годовое изменение
85.72%
