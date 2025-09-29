- Обзор рынка
GBUG: Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A
Курс GBUG за сегодня изменился на 1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.07, а максимальная — 37.91.
Следите за динамикой Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GBUG сегодня?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) сегодня оценивается на уровне 37.07. Инструмент торгуется в пределах 1.70%, вчерашнее закрытие составило 36.45, а торговый объем достиг 340. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A?
Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A в настоящее время оценивается в 37.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 85.72% и USD. Отслеживайте движения GBUG на графике в реальном времени.
Как купить акции GBUG?
Вы можете купить акции Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A (GBUG) по текущей цене 37.07. Ордера обычно размещаются около 37.07 или 37.37, тогда как 340 и -1.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GBUG?
Инвестирование в Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A предполагает учет годового диапазона 18.40 - 37.91 и текущей цены 37.07. Многие сравнивают 17.05% и 69.81% перед размещением ордеров на 37.07 или 37.37. Изучайте ежедневные изменения цены GBUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?
Самая высокая цена BARCLAYS BANK PLC (GBUG) за последний год составила 37.91. Акции заметно колебались в пределах 18.40 - 37.91, сравнение с 36.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BARCLAYS BANK PLC?
Самая низкая цена BARCLAYS BANK PLC (GBUG) за год составила 18.40. Сравнение с текущими 37.07 и 18.40 - 37.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GBUG?
В прошлом Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 06/10/2049 USD 25 - Ser A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.45 и 85.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.45
- Open
- 37.59
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Low
- 37.07
- High
- 37.91
- Объем
- 340
- Дневное изменение
- 1.70%
- Месячное изменение
- 17.05%
- 6-месячное изменение
- 69.81%
- Годовое изменение
- 85.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%