FTS: Fortis Inc
48.73 USD 0.30 (0.61%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTS para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.73 e o mais alto foi 48.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Fortis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTS Notícias
Faixa diária
48.73 48.83
Faixa anual
40.32 51.12
- Fechamento anterior
- 49.03
- Open
- 48.79
- Bid
- 48.73
- Ask
- 49.03
- Low
- 48.73
- High
- 48.83
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.61%
- Mudança mensal
- -1.54%
- Mudança de 6 meses
- 7.15%
- Mudança anual
- 7.10%
