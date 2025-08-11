Валюты / FTS
FTS: Fortis Inc
49.00 USD 0.40 (0.81%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTS за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.97, а максимальная — 49.39.
Следите за динамикой Fortis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
48.97 49.39
Годовой диапазон
40.32 51.12
- Предыдущее закрытие
- 49.40
- Open
- 49.29
- Bid
- 49.00
- Ask
- 49.30
- Low
- 48.97
- High
- 49.39
- Объем
- 501
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 7.74%
- Годовое изменение
- 7.69%
