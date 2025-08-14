통화 / FTS
FTS: Fortis Inc
49.27 USD 0.42 (0.86%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTS 환율이 오늘 0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.93이고 고가는 49.44이었습니다.
Fortis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
48.93 49.44
년간 변동
40.32 51.12
- 이전 종가
- 48.85
- 시가
- 48.99
- Bid
- 49.27
- Ask
- 49.57
- 저가
- 48.93
- 고가
- 49.44
- 볼륨
- 369
- 일일 변동
- 0.86%
- 월 변동
- -0.44%
- 6개월 변동
- 8.33%
- 년간 변동율
- 8.29%
