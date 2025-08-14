KurseKategorien
FTS: Fortis Inc

48.85 USD 0.18 (0.37%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTS hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.69 bis zu einem Hoch von 49.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fortis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
48.69 49.10
Jahresspanne
40.32 51.12
Vorheriger Schlusskurs
49.03
Eröffnung
48.79
Bid
48.85
Ask
49.15
Tief
48.69
Hoch
49.10
Volumen
443
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
-1.29%
6-Monatsänderung
7.41%
Jahresänderung
7.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
