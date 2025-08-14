Währungen / FTS
FTS: Fortis Inc
48.85 USD 0.18 (0.37%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTS hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.69 bis zu einem Hoch von 49.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.69 49.10
Jahresspanne
40.32 51.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.03
- Eröffnung
- 48.79
- Bid
- 48.85
- Ask
- 49.15
- Tief
- 48.69
- Hoch
- 49.10
- Volumen
- 443
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- 7.41%
- Jahresänderung
- 7.36%
