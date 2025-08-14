FiyatlarBölümler
FTS: Fortis Inc

49.27 USD 0.42 (0.86%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTS fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.93 ve Yüksek fiyatı olarak 49.44 aralığında işlem gördü.

Fortis Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FTS haberleri

Günlük aralık
48.93 49.44
Yıllık aralık
40.32 51.12
Önceki kapanış
48.85
Açılış
48.99
Satış
49.27
Alış
49.57
Düşük
48.93
Yüksek
49.44
Hacim
369
Günlük değişim
0.86%
Aylık değişim
-0.44%
6 aylık değişim
8.33%
Yıllık değişim
8.29%
21 Eylül, Pazar