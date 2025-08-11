Divisas / FTS
FTS: Fortis Inc
49.03 USD 0.03 (0.06%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTS de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.00, mientras que el máximo ha alcanzado 49.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fortis Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTS News
Rango diario
49.00 49.34
Rango anual
40.32 51.12
- Cierres anteriores
- 49.00
- Open
- 49.25
- Bid
- 49.03
- Ask
- 49.33
- Low
- 49.00
- High
- 49.34
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- -0.93%
- Cambio a 6 meses
- 7.81%
- Cambio anual
- 7.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B