货币 / FTS
FTS: Fortis Inc
49.25 USD 0.25 (0.51%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTS汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点49.21和高点49.34进行交易。
关注Fortis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
49.21 49.34
年范围
40.32 51.12
- 前一天收盘价
- 49.00
- 开盘价
- 49.25
- 卖价
- 49.25
- 买价
- 49.55
- 最低价
- 49.21
- 最高价
- 49.34
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- -0.48%
- 6个月变化
- 8.29%
- 年变化
- 8.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值