通貨 / FTS
FTS: Fortis Inc
48.85 USD 0.18 (0.37%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTSの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり48.69の安値と49.10の高値で取引されました。
Fortis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FTS News
1日のレンジ
48.69 49.10
1年のレンジ
40.32 51.12
- 以前の終値
- 49.03
- 始値
- 48.79
- 買値
- 48.85
- 買値
- 49.15
- 安値
- 48.69
- 高値
- 49.10
- 出来高
- 443
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- 7.41%
- 1年の変化
- 7.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K