FTS: Fortis Inc

48.85 USD 0.18 (0.37%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTSの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり48.69の安値と49.10の高値で取引されました。

Fortis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.69 49.10
1年のレンジ
40.32 51.12
以前の終値
49.03
始値
48.79
買値
48.85
買値
49.15
安値
48.69
高値
49.10
出来高
443
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
-1.29%
6ヶ月の変化
7.41%
1年の変化
7.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K