FTEC: Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
218.48 USD 3.99 (1.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTEC para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 216.57 e o mais alto foi 219.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Information Technology Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTEC Notícias
Faixa diária
216.57 219.08
Faixa anual
134.11 219.08
- Fechamento anterior
- 214.49
- Open
- 217.64
- Bid
- 218.48
- Ask
- 218.78
- Low
- 216.57
- High
- 219.08
- Volume
- 574
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- 7.53%
- Mudança de 6 meses
- 35.98%
- Mudança anual
- 25.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh