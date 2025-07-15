CotaçõesSeções
FTEC: Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

218.48 USD 3.99 (1.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FTEC para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 216.57 e o mais alto foi 219.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Information Technology Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
216.57 219.08
Faixa anual
134.11 219.08
Fechamento anterior
214.49
Open
217.64
Bid
218.48
Ask
218.78
Low
216.57
High
219.08
Volume
574
Mudança diária
1.86%
Mudança mensal
7.53%
Mudança de 6 meses
35.98%
Mudança anual
25.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh