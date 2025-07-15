Devises / FTEC
FTEC: Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
220.20 USD 1.72 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTEC a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 218.26 et à un maximum de 220.52.
Suivez la dynamique Fidelity MSCI Information Technology Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
218.26 220.52
Range Annuel
134.11 220.52
- Clôture Précédente
- 218.48
- Ouverture
- 218.77
- Bid
- 220.20
- Ask
- 220.50
- Plus Bas
- 218.26
- Plus Haut
- 220.52
- Volume
- 501
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 8.38%
- Changement à 6 Mois
- 37.05%
- Changement Annuel
- 26.63%
20 septembre, samedi