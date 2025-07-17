Moedas / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNDA para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.35 e o mais alto foi 31.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FNDA Notícias
Faixa diária
31.35 31.45
Faixa anual
23.49 59.21
- Fechamento anterior
- 31.44
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.42
- Ask
- 31.72
- Low
- 31.35
- High
- 31.45
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 2.15%
- Mudança de 6 meses
- 15.43%
- Mudança anual
- -46.93%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%