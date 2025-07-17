CotaçõesSeções
Moedas / FNDA
Voltar para Ações

FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF

31.42 USD 0.02 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FNDA para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.35 e o mais alto foi 31.45.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDA Notícias

Faixa diária
31.35 31.45
Faixa anual
23.49 59.21
Fechamento anterior
31.44
Open
31.35
Bid
31.42
Ask
31.72
Low
31.35
High
31.45
Volume
8
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
2.15%
Mudança de 6 meses
15.43%
Mudança anual
-46.93%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%