Dövizler / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.22 USD 0.22 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FNDA fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.22 ve Yüksek fiyatı olarak 31.49 aralığında işlem gördü.
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDA haberleri
Günlük aralık
31.22 31.49
Yıllık aralık
23.49 59.21
- Önceki kapanış
- 31.44
- Açılış
- 31.35
- Satış
- 31.22
- Alış
- 31.52
- Düşük
- 31.22
- Yüksek
- 31.49
- Hacim
- 156
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- 1.50%
- 6 aylık değişim
- 14.70%
- Yıllık değişim
- -47.27%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%