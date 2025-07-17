FiyatlarBölümler
FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF

31.22 USD 0.22 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNDA fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.22 ve Yüksek fiyatı olarak 31.49 aralığında işlem gördü.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.22 31.49
Yıllık aralık
23.49 59.21
Önceki kapanış
31.44
Açılış
31.35
Satış
31.22
Alış
31.52
Düşük
31.22
Yüksek
31.49
Hacim
156
Günlük değişim
-0.70%
Aylık değişim
1.50%
6 aylık değişim
14.70%
Yıllık değişim
-47.27%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%