FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF

31.42 USD 0.02 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FNDA de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.35, mientras que el máximo ha alcanzado 31.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
31.35 31.45
Rango anual
23.49 59.21
Cierres anteriores
31.44
Open
31.35
Bid
31.42
Ask
31.72
Low
31.35
High
31.45
Volumen
8
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
2.15%
Cambio a 6 meses
15.43%
Cambio anual
-46.93%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%