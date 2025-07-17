Valute / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNDA ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.35 e ad un massimo di 31.45.
Segui le dinamiche di Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.35 31.45
Intervallo Annuale
23.49 59.21
- Chiusura Precedente
- 31.44
- Apertura
- 31.35
- Bid
- 31.42
- Ask
- 31.72
- Minimo
- 31.35
- Massimo
- 31.45
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 2.15%
- Variazione Semestrale
- 15.43%
- Variazione Annuale
- -46.93%
