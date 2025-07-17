Devises / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FNDA a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.35 et à un maximum de 31.45.
Suivez la dynamique Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
31.35 31.45
Range Annuel
23.49 59.21
- Clôture Précédente
- 31.44
- Ouverture
- 31.35
- Bid
- 31.42
- Ask
- 31.72
- Plus Bas
- 31.35
- Plus Haut
- 31.45
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 2.15%
- Changement à 6 Mois
- 15.43%
- Changement Annuel
- -46.93%
