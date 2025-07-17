CotationsSections
Devises / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF

31.42 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FNDA a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.35 et à un maximum de 31.45.

Suivez la dynamique Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
31.35 31.45
Range Annuel
23.49 59.21
Clôture Précédente
31.44
Ouverture
31.35
Bid
31.42
Ask
31.72
Plus Bas
31.35
Plus Haut
31.45
Volume
8
Changement quotidien
-0.06%
Changement Mensuel
2.15%
Changement à 6 Mois
15.43%
Changement Annuel
-46.93%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%