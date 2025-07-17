货币 / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FNDA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点31.35和高点31.45进行交易。
关注Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDA新闻
- Is Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) a Strong ETF Right Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Should Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) Be on Your Investing Radar?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
- Is Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
日范围
31.35 31.45
年范围
23.49 59.21
- 前一天收盘价
- 31.44
- 开盘价
- 31.35
- 卖价
- 31.42
- 买价
- 31.72
- 最低价
- 31.35
- 最高价
- 31.45
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.15%
- 6个月变化
- 15.43%
- 年变化
- -46.93%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%