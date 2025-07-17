КотировкиРазделы
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF

31.42 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNDA за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.35, а максимальная — 31.45.

Следите за динамикой Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.35 31.45
Годовой диапазон
23.49 59.21
Предыдущее закрытие
31.44
Open
31.35
Bid
31.42
Ask
31.72
Low
31.35
High
31.45
Объем
8
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
15.43%
Годовое изменение
-46.93%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%