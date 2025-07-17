Валюты / FNDA
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNDA за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.35, а максимальная — 31.45.
Следите за динамикой Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNDA
Дневной диапазон
31.35 31.45
Годовой диапазон
23.49 59.21
- Предыдущее закрытие
- 31.44
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.42
- Ask
- 31.72
- Low
- 31.35
- High
- 31.45
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 15.43%
- Годовое изменение
- -46.93%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%