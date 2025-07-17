통화 / FNDA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FNDA: Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
31.42 USD 0.02 (0.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNDA 환율이 오늘 -0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.35이고 고가는 31.45이었습니다.
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDA News
- Is Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) a Strong ETF Right Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Should Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) Be on Your Investing Radar?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Should Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) Be on Your Investing Radar?
- Is Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
일일 변동 비율
31.35 31.45
년간 변동
23.49 59.21
- 이전 종가
- 31.44
- 시가
- 31.35
- Bid
- 31.42
- Ask
- 31.72
- 저가
- 31.35
- 고가
- 31.45
- 볼륨
- 8
- 일일 변동
- -0.06%
- 월 변동
- 2.15%
- 6개월 변동
- 15.43%
- 년간 변동율
- -46.93%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%