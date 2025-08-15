Moedas / FLO
FLO: Flowers Foods Inc
13.36 USD 0.01 (0.07%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLO para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.19 e o mais alto foi 13.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Flowers Foods Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.19 13.40
Faixa anual
13.19 23.44
- Fechamento anterior
- 13.37
- Open
- 13.37
- Bid
- 13.36
- Ask
- 13.66
- Low
- 13.19
- High
- 13.40
- Volume
- 2.572 K
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -11.05%
- Mudança de 6 meses
- -29.87%
- Mudança anual
- -42.11%
