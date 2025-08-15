Valute / FLO
FLO: Flowers Foods Inc
13.09 USD 0.21 (1.58%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLO ha avuto una variazione del -1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.09 e ad un massimo di 13.47.
Segui le dinamiche di Flowers Foods Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.09 13.47
Intervallo Annuale
13.09 23.44
- Chiusura Precedente
- 13.30
- Apertura
- 13.39
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- Minimo
- 13.09
- Massimo
- 13.47
- Volume
- 7.391 K
- Variazione giornaliera
- -1.58%
- Variazione Mensile
- -12.85%
- Variazione Semestrale
- -31.29%
- Variazione Annuale
- -43.28%
