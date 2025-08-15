Divisas / FLO
FLO: Flowers Foods Inc
13.37 USD 0.33 (2.41%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FLO de hoy ha cambiado un -2.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.32, mientras que el máximo ha alcanzado 13.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flowers Foods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.32 13.79
Rango anual
13.32 23.44
- Cierres anteriores
- 13.70
- Open
- 13.71
- Bid
- 13.37
- Ask
- 13.67
- Low
- 13.32
- High
- 13.79
- Volumen
- 6.060 K
- Cambio diario
- -2.41%
- Cambio mensual
- -10.99%
- Cambio a 6 meses
- -29.82%
- Cambio anual
- -42.07%
