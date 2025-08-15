Валюты / FLO
FLO: Flowers Foods Inc
13.70 USD 0.23 (1.71%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLO за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.43, а максимальная — 13.72.
Следите за динамикой Flowers Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.43 13.72
Годовой диапазон
13.43 23.44
- Предыдущее закрытие
- 13.47
- Open
- 13.53
- Bid
- 13.70
- Ask
- 14.00
- Low
- 13.43
- High
- 13.72
- Объем
- 11.408 K
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- -8.79%
- 6-месячное изменение
- -28.08%
- Годовое изменение
- -40.64%
