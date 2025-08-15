КотировкиРазделы
FLO: Flowers Foods Inc

13.70 USD 0.23 (1.71%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLO за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.43, а максимальная — 13.72.

Следите за динамикой Flowers Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.43 13.72
Годовой диапазон
13.43 23.44
Предыдущее закрытие
13.47
Open
13.53
Bid
13.70
Ask
14.00
Low
13.43
High
13.72
Объем
11.408 K
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
-8.79%
6-месячное изменение
-28.08%
Годовое изменение
-40.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.