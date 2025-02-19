- Visão do mercado
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
A taxa do FICS para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.80 e o mais alto foi 38.10.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust International Developed Capital Strength ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FICS hoje?
Hoje First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) está avaliado em 38.10. O instrumento é negociado dentro de 0.93%, o fechamento de ontem foi 37.75, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FICS em tempo real.
As ações de First Trust International Developed Capital Strength ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust International Developed Capital Strength ETF está avaliado em 38.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.82% e USD. Monitore os movimentos de FICS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FICS?
Você pode comprar ações de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) pelo preço atual 38.10. Ordens geralmente são executadas perto de 38.10 ou 38.40, enquanto 45 e 0.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FICS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FICS?
Investir em First Trust International Developed Capital Strength ETF envolve considerar a faixa anual 32.79 - 40.24 e o preço atual 38.10. Muitos comparam 0.24% e 3.65% antes de enviar ordens em 38.10 ou 38.40. Estude as mudanças diárias de preço de FICS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust International Developed Capital Strength ETF?
O maior preço de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) no último ano foi 40.24. As ações oscilaram bastante dentro de 32.79 - 40.24, e a comparação com 37.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust International Developed Capital Strength ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust International Developed Capital Strength ETF?
O menor preço de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) no ano foi 32.79. A comparação com o preço atual 38.10 e 32.79 - 40.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FICS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FICS?
No passado First Trust International Developed Capital Strength ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.75 e 1.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.75
- Open
- 37.80
- Bid
- 38.10
- Ask
- 38.40
- Low
- 37.80
- High
- 38.10
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- 0.24%
- Mudança de 6 meses
- 3.65%
- Mudança anual
- 1.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8