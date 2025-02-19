FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
今日FICS汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点37.80和高点38.08进行交易。
关注First Trust International Developed Capital Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICS新闻
- Is First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Is First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a Strong ETF Right Now?
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
常见问题解答
FICS股票今天的价格是多少？
First Trust International Developed Capital Strength ETF股票今天的定价为38.08。它在0.87%范围内交易，昨天的收盘价为37.75，交易量达到25。FICS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust International Developed Capital Strength ETF股票是否支付股息？
First Trust International Developed Capital Strength ETF目前的价值为38.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.76%和USD。实时查看图表以跟踪FICS走势。
如何购买FICS股票？
您可以以38.08的当前价格购买First Trust International Developed Capital Strength ETF股票。订单通常设置在38.08或38.38附近，而25和0.74%显示市场活动。立即关注FICS的实时图表更新。
如何投资FICS股票？
投资First Trust International Developed Capital Strength ETF需要考虑年度范围32.79 - 40.24和当前价格38.08。许多人在以38.08或38.38下订单之前，会比较0.18%和。实时查看FICS价格图表，了解每日变化。
First Trust International Developed Capital Strength ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust International Developed Capital Strength ETF的最高价格是40.24。在32.79 - 40.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust International Developed Capital Strength ETF的绩效。
First Trust International Developed Capital Strength ETF股票的最低价格是多少？
First Trust International Developed Capital Strength ETF（FICS）的最低价格为32.79。将其与当前的38.08和32.79 - 40.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FICS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FICS股票是什么时候拆分的？
First Trust International Developed Capital Strength ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.75和1.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.75
- 开盘价
- 37.80
- 卖价
- 38.08
- 买价
- 38.38
- 最低价
- 37.80
- 最高价
- 38.08
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 3.59%
- 年变化
- 1.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8