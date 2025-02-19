报价部分
货币 / FICS
回到股票

FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF

38.08 USD 0.33 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FICS汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点37.80和高点38.08进行交易。

关注First Trust International Developed Capital Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FICS新闻

常见问题解答

FICS股票今天的价格是多少？

First Trust International Developed Capital Strength ETF股票今天的定价为38.08。它在0.87%范围内交易，昨天的收盘价为37.75，交易量达到25。FICS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust International Developed Capital Strength ETF股票是否支付股息？

First Trust International Developed Capital Strength ETF目前的价值为38.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.76%和USD。实时查看图表以跟踪FICS走势。

如何购买FICS股票？

您可以以38.08的当前价格购买First Trust International Developed Capital Strength ETF股票。订单通常设置在38.08或38.38附近，而25和0.74%显示市场活动。立即关注FICS的实时图表更新。

如何投资FICS股票？

投资First Trust International Developed Capital Strength ETF需要考虑年度范围32.79 - 40.24和当前价格38.08。许多人在以38.08或38.38下订单之前，会比较0.18%和。实时查看FICS价格图表，了解每日变化。

First Trust International Developed Capital Strength ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust International Developed Capital Strength ETF的最高价格是40.24。在32.79 - 40.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust International Developed Capital Strength ETF的绩效。

First Trust International Developed Capital Strength ETF股票的最低价格是多少？

First Trust International Developed Capital Strength ETF（FICS）的最低价格为32.79。将其与当前的38.08和32.79 - 40.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FICS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FICS股票是什么时候拆分的？

First Trust International Developed Capital Strength ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.75和1.76%中可见。

日范围
37.80 38.08
年范围
32.79 40.24
前一天收盘价
37.75
开盘价
37.80
卖价
38.08
买价
38.38
最低价
37.80
最高价
38.08
交易量
25
日变化
0.87%
月变化
0.18%
6个月变化
3.59%
年变化
1.76%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8