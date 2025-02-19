- Panorámica
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
El tipo de cambio de FICS de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.80, mientras que el máximo ha alcanzado 38.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust International Developed Capital Strength ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FICS hoy?
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) se evalúa hoy en 38.08. El instrumento se negocia dentro de 0.87%; el cierre de ayer ha sido 37.75 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FICS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust International Developed Capital Strength ETF?
First Trust International Developed Capital Strength ETF se evalúa actualmente en 38.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.76% y USD. Monitoree los movimientos de FICS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FICS?
Puede comprar acciones de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) al precio actual de 38.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.08 o 38.38, mientras que 25 y 0.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FICS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FICS?
Invertir en First Trust International Developed Capital Strength ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.79 - 40.24 y el precio actual 38.08. Muchos comparan 0.18% y 3.59% antes de colocar órdenes en 38.08 o 38.38. Estudie los cambios diarios de precios de FICS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust International Developed Capital Strength ETF?
El precio más alto de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) en el último año ha sido 40.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.79 - 40.24, una comparación con 37.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust International Developed Capital Strength ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust International Developed Capital Strength ETF?
El precio más bajo de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) para el año ha sido 32.79. La comparación con los actuales 38.08 y 32.79 - 40.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FICS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FICS?
En el pasado, First Trust International Developed Capital Strength ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.75 y 1.76% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.75
- Open
- 37.80
- Bid
- 38.08
- Ask
- 38.38
- Low
- 37.80
- High
- 38.08
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 0.18%
- Cambio a 6 meses
- 3.59%
- Cambio anual
- 1.76%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8