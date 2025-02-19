- Übersicht
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
Der Wechselkurs von FICS hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.80 bis zu einem Hoch von 38.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust International Developed Capital Strength ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FICS heute?
Die Aktie von First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) notiert heute bei 38.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.75 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von FICS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FICS Dividenden?
First Trust International Developed Capital Strength ETF wird derzeit mit 38.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FICS zu verfolgen.
Wie kaufe ich FICS-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) zum aktuellen Kurs von 38.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.14 oder 38.44 platziert, während 59 und 0.90% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FICS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FICS-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust International Developed Capital Strength ETF müssen die jährliche Spanne 32.79 - 40.24 und der aktuelle Kurs 38.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 3.75%, bevor sie Orders zu 38.14 oder 38.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FICS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Der höchste Kurs von First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) im vergangenen Jahr lag bei 40.24. Innerhalb von 32.79 - 40.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust International Developed Capital Strength ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) im Laufe des Jahres betrug 32.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.14 und der Spanne 32.79 - 40.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FICS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FICS statt?
First Trust International Developed Capital Strength ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.75 und 1.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.75
- Eröffnung
- 37.80
- Bid
- 38.14
- Ask
- 38.44
- Tief
- 37.80
- Hoch
- 38.14
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 3.75%
- Jahresänderung
- 1.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8