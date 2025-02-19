- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
Le taux de change de FICS a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.80 et à un maximum de 37.96.
Suivez la dynamique First Trust International Developed Capital Strength ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICS Nouvelles
- Is First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Is First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a Strong ETF Right Now?
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FICS aujourd'hui ?
L'action First Trust International Developed Capital Strength ETF est cotée à 37.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.56%, a clôturé hier à 37.75 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de FICS présente ces mises à jour.
L'action First Trust International Developed Capital Strength ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust International Developed Capital Strength ETF est actuellement valorisé à 37.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FICS.
Comment acheter des actions FICS ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust International Developed Capital Strength ETF au cours actuel de 37.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.96 ou de 38.26, le 13 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FICS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FICS ?
Investir dans First Trust International Developed Capital Strength ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.79 - 40.24 et le prix actuel 37.96. Beaucoup comparent -0.13% et 3.26% avant de passer des ordres à 37.96 ou 38.26. Consultez le graphique du cours de FICS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust International Developed Capital Strength ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust International Developed Capital Strength ETF l'année dernière était 40.24. Au cours de 32.79 - 40.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust International Developed Capital Strength ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust International Developed Capital Strength ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) sur l'année a été 32.79. Sa comparaison avec 37.96 et 32.79 - 40.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FICS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FICS a-t-elle été divisée ?
First Trust International Developed Capital Strength ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.75 et 1.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.75
- Ouverture
- 37.80
- Bid
- 37.96
- Ask
- 38.26
- Plus Bas
- 37.80
- Plus Haut
- 37.96
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.56%
- Changement Mensuel
- -0.13%
- Changement à 6 Mois
- 3.26%
- Changement Annuel
- 1.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8