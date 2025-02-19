CotationsSections
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF

37.96 USD 0.21 (0.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FICS a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.80 et à un maximum de 37.96.

Suivez la dynamique First Trust International Developed Capital Strength ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FICS aujourd'hui ?

L'action First Trust International Developed Capital Strength ETF est cotée à 37.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.56%, a clôturé hier à 37.75 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de FICS présente ces mises à jour.

L'action First Trust International Developed Capital Strength ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust International Developed Capital Strength ETF est actuellement valorisé à 37.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FICS.

Comment acheter des actions FICS ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust International Developed Capital Strength ETF au cours actuel de 37.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.96 ou de 38.26, le 13 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FICS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FICS ?

Investir dans First Trust International Developed Capital Strength ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.79 - 40.24 et le prix actuel 37.96. Beaucoup comparent -0.13% et 3.26% avant de passer des ordres à 37.96 ou 38.26. Consultez le graphique du cours de FICS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust International Developed Capital Strength ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust International Developed Capital Strength ETF l'année dernière était 40.24. Au cours de 32.79 - 40.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust International Developed Capital Strength ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust International Developed Capital Strength ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) sur l'année a été 32.79. Sa comparaison avec 37.96 et 32.79 - 40.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FICS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FICS a-t-elle été divisée ?

First Trust International Developed Capital Strength ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.75 et 1.44% après les opérations sur titres.

Range quotidien
37.80 37.96
Range Annuel
32.79 40.24
Clôture Précédente
37.75
Ouverture
37.80
Bid
37.96
Ask
38.26
Plus Bas
37.80
Plus Haut
37.96
Volume
13
Changement quotidien
0.56%
Changement Mensuel
-0.13%
Changement à 6 Mois
3.26%
Changement Annuel
1.44%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8