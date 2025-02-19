クォートセクション
通貨 / FICS
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF

38.08 USD 0.33 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FICSの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり37.80の安値と38.08の高値で取引されました。

First Trust International Developed Capital Strength ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FICS株の現在の価格は？

First Trust International Developed Capital Strength ETFの株価は本日38.08です。0.87%内で取引され、前日の終値は37.75、取引量は25に達しました。FICSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust International Developed Capital Strength ETFの株は配当を出しますか？

First Trust International Developed Capital Strength ETFの現在の価格は38.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.76%やUSDにも注目します。FICSの動きはライブチャートで確認できます。

FICS株を買う方法は？

First Trust International Developed Capital Strength ETFの株は現在38.08で購入可能です。注文は通常38.08または38.38付近で行われ、25や0.74%が市場の動きを示します。FICSの最新情報はライブチャートで確認できます。

FICS株に投資する方法は？

First Trust International Developed Capital Strength ETFへの投資では、年間の値幅32.79 - 40.24と現在の38.08を考慮します。注文は多くの場合38.08や38.38で行われる前に、0.18%や3.59%と比較されます。FICSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust International Developed Capital Strength ETFの株の最高値は？

First Trust International Developed Capital Strength ETFの過去1年の最高値は40.24でした。32.79 - 40.24内で株価は大きく変動し、37.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust International Developed Capital Strength ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust International Developed Capital Strength ETFの株の最低値は？

First Trust International Developed Capital Strength ETF(FICS)の年間最安値は32.79でした。現在の38.08や32.79 - 40.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FICSの動きはライブチャートで確認できます。

FICSの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust International Developed Capital Strength ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.75、1.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.80 38.08
1年のレンジ
32.79 40.24
以前の終値
37.75
始値
37.80
買値
38.08
買値
38.38
安値
37.80
高値
38.08
出来高
25
1日の変化
0.87%
1ヶ月の変化
0.18%
6ヶ月の変化
3.59%
1年の変化
1.76%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8