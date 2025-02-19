- 概要
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICSの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり37.80の安値と38.08の高値で取引されました。
First Trust International Developed Capital Strength ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FICS News
よくあるご質問
FICS株の現在の価格は？
First Trust International Developed Capital Strength ETFの株価は本日38.08です。0.87%内で取引され、前日の終値は37.75、取引量は25に達しました。FICSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust International Developed Capital Strength ETFの株は配当を出しますか？
First Trust International Developed Capital Strength ETFの現在の価格は38.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.76%やUSDにも注目します。FICSの動きはライブチャートで確認できます。
FICS株を買う方法は？
First Trust International Developed Capital Strength ETFの株は現在38.08で購入可能です。注文は通常38.08または38.38付近で行われ、25や0.74%が市場の動きを示します。FICSの最新情報はライブチャートで確認できます。
FICS株に投資する方法は？
First Trust International Developed Capital Strength ETFへの投資では、年間の値幅32.79 - 40.24と現在の38.08を考慮します。注文は多くの場合38.08や38.38で行われる前に、0.18%や3.59%と比較されます。FICSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust International Developed Capital Strength ETFの株の最高値は？
First Trust International Developed Capital Strength ETFの過去1年の最高値は40.24でした。32.79 - 40.24内で株価は大きく変動し、37.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust International Developed Capital Strength ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust International Developed Capital Strength ETFの株の最低値は？
First Trust International Developed Capital Strength ETF(FICS)の年間最安値は32.79でした。現在の38.08や32.79 - 40.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FICSの動きはライブチャートで確認できます。
FICSの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust International Developed Capital Strength ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.75、1.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.75
- 始値
- 37.80
- 買値
- 38.08
- 買値
- 38.38
- 安値
- 37.80
- 高値
- 38.08
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- 3.59%
- 1年の変化
- 1.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8