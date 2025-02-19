- Panoramica
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF
Il tasso di cambio FICS ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.80 e ad un massimo di 37.96.
Segui le dinamiche di First Trust International Developed Capital Strength ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FICS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FICS oggi?
Oggi le azioni First Trust International Developed Capital Strength ETF sono prezzate a 37.96. Viene scambiato all'interno di 0.56%, la chiusura di ieri è stata 37.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FICS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust International Developed Capital Strength ETF pagano dividendi?
First Trust International Developed Capital Strength ETF è attualmente valutato a 37.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FICS.
Come acquistare azioni FICS?
Puoi acquistare azioni First Trust International Developed Capital Strength ETF al prezzo attuale di 37.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.96 o 38.26, mentre 13 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FICS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FICS?
Investire in First Trust International Developed Capital Strength ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.79 - 40.24 e il prezzo attuale 37.96. Molti confrontano -0.13% e 3.26% prima di effettuare ordini su 37.96 o 38.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FICS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Il prezzo massimo di First Trust International Developed Capital Strength ETF nell'ultimo anno è stato 40.24. All'interno di 32.79 - 40.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust International Developed Capital Strength ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Il prezzo più basso di First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) nel corso dell'anno è stato 32.79. Confrontandolo con gli attuali 37.96 e 32.79 - 40.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FICS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FICS?
First Trust International Developed Capital Strength ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.75 e 1.44%.
- Chiusura Precedente
- 37.75
- Apertura
- 37.80
- Bid
- 37.96
- Ask
- 38.26
- Minimo
- 37.80
- Massimo
- 37.96
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.56%
- Variazione Mensile
- -0.13%
- Variazione Semestrale
- 3.26%
- Variazione Annuale
- 1.44%
