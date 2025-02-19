КотировкиРазделы
FICS: First Trust International Developed Capital Strength ETF

37.96 USD 0.21 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FICS за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.80, а максимальная — 37.96.

Следите за динамикой First Trust International Developed Capital Strength ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FICS сегодня?

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) сегодня оценивается на уровне 37.96. Инструмент торгуется в пределах 0.56%, вчерашнее закрытие составило 37.75, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FICS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust International Developed Capital Strength ETF?

First Trust International Developed Capital Strength ETF в настоящее время оценивается в 37.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.44% и USD. Отслеживайте движения FICS на графике в реальном времени.

Как купить акции FICS?

Вы можете купить акции First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) по текущей цене 37.96. Ордера обычно размещаются около 37.96 или 38.26, тогда как 13 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FICS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FICS?

Инвестирование в First Trust International Developed Capital Strength ETF предполагает учет годового диапазона 32.79 - 40.24 и текущей цены 37.96. Многие сравнивают -0.13% и 3.26% перед размещением ордеров на 37.96 или 38.26. Изучайте ежедневные изменения цены FICS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust International Developed Capital Strength ETF?

Самая высокая цена First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) за последний год составила 40.24. Акции заметно колебались в пределах 32.79 - 40.24, сравнение с 37.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust International Developed Capital Strength ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust International Developed Capital Strength ETF?

Самая низкая цена First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) за год составила 32.79. Сравнение с текущими 37.96 и 32.79 - 40.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FICS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FICS?

В прошлом First Trust International Developed Capital Strength ETF проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
37.80 37.96
Годовой диапазон
32.79 40.24
Предыдущее закрытие
37.75
Open
37.80
Bid
37.96
Ask
38.26
Low
37.80
High
37.96
Объем
13
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
3.26%
Годовое изменение
1.44%
