FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe
8.98 USD 0.52 (6.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FBIOP para hoje mudou para 6.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.47 e o mais alto foi 9.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
8.47 9.03
Faixa anual
4.72 9.84
- Fechamento anterior
- 8.46
- Open
- 8.55
- Bid
- 8.98
- Ask
- 9.28
- Low
- 8.47
- High
- 9.03
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 6.15%
- Mudança mensal
- 6.78%
- Mudança de 6 meses
- 54.03%
- Mudança anual
- 66.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh