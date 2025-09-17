Валюты / FBIOP
FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe
8.47 USD 0.39 (4.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBIOP за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.95.
Следите за динамикой Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.40 8.95
Годовой диапазон
4.72 9.84
- Предыдущее закрытие
- 8.86
- Open
- 8.74
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- Low
- 8.40
- High
- 8.95
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -4.40%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 45.28%
- Годовое изменение
- 57.14%
