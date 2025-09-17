КотировкиРазделы
Валюты / FBIOP
Назад в Рынок акций США

FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe

8.47 USD 0.39 (4.40%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBIOP за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.95.

Следите за динамикой Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
8.40 8.95
Годовой диапазон
4.72 9.84
Предыдущее закрытие
8.86
Open
8.74
Bid
8.47
Ask
8.77
Low
8.40
High
8.95
Объем
25
Дневное изменение
-4.40%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
45.28%
Годовое изменение
57.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.