Курс FBIOP за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.40, а максимальная — 8.95.

Следите за динамикой Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.