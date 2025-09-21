Valute / FBIOP
FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe
9.08 USD 0.07 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBIOP ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.81 e ad un massimo di 9.08.
Segui le dinamiche di Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.81 9.08
Intervallo Annuale
4.72 9.84
- Chiusura Precedente
- 9.01
- Apertura
- 8.81
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Minimo
- 8.81
- Massimo
- 9.08
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- 7.97%
- Variazione Semestrale
- 55.75%
- Variazione Annuale
- 68.46%
21 settembre, domenica