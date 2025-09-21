QuotazioniSezioni
Valute / FBIOP
Tornare a Azioni

FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe

9.08 USD 0.07 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBIOP ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.81 e ad un massimo di 9.08.

Segui le dinamiche di Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.81 9.08
Intervallo Annuale
4.72 9.84
Chiusura Precedente
9.01
Apertura
8.81
Bid
9.08
Ask
9.38
Minimo
8.81
Massimo
9.08
Volume
26
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
7.97%
Variazione Semestrale
55.75%
Variazione Annuale
68.46%
21 settembre, domenica