通貨 / FBIOP
FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe

9.01 USD 0.55 (6.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FBIOPの今日の為替レートは、6.50%変化しました。日中、通貨は1あたり8.47の安値と9.03の高値で取引されました。

Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.47 9.03
1年のレンジ
4.72 9.84
以前の終値
8.46
始値
8.55
買値
9.01
買値
9.31
安値
8.47
高値
9.03
出来高
75
1日の変化
6.50%
1ヶ月の変化
7.13%
6ヶ月の変化
54.55%
1年の変化
67.16%
