通貨 / FBIOP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe
9.01 USD 0.55 (6.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBIOPの今日の為替レートは、6.50%変化しました。日中、通貨は1あたり8.47の安値と9.03の高値で取引されました。
Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.47 9.03
1年のレンジ
4.72 9.84
- 以前の終値
- 8.46
- 始値
- 8.55
- 買値
- 9.01
- 買値
- 9.31
- 安値
- 8.47
- 高値
- 9.03
- 出来高
- 75
- 1日の変化
- 6.50%
- 1ヶ月の変化
- 7.13%
- 6ヶ月の変化
- 54.55%
- 1年の変化
- 67.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K