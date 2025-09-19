Währungen / FBIOP
FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe
9.01 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBIOP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 9.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.81 9.04
Jahresspanne
4.72 9.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.01
- Eröffnung
- 8.81
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Tief
- 8.81
- Hoch
- 9.04
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 7.13%
- 6-Monatsänderung
- 54.55%
- Jahresänderung
- 67.16%
