FBIOP: Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe

9.01 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBIOP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 9.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fortress Biotech Inc - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
8.81 9.04
Jahresspanne
4.72 9.84
Vorheriger Schlusskurs
9.01
Eröffnung
8.81
Bid
9.01
Ask
9.31
Tief
8.81
Hoch
9.04
Volumen
13
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
7.13%
6-Monatsänderung
54.55%
Jahresänderung
67.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
