EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred

25.41 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EPR-PC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.44.

Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EPR-PC hoje?

Hoje EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) está avaliado em 25.41. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.40, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PC em tempo real.

As ações de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred pagam dividendos?

Atualmente EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred está avaliado em 25.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.94% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EPR-PC?

Você pode comprar ações de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) pelo preço atual 25.41. Ordens geralmente são executadas perto de 25.41 ou 25.71, enquanto 4 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EPR-PC?

Investir em EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred envolve considerar a faixa anual 22.84 - 26.80 e o preço atual 25.41. Muitos comparam 5.22% e 6.94% antes de enviar ordens em 25.41 ou 25.71. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?

O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PC) no último ano foi 26.80. As ações oscilaram bastante dentro de 22.84 - 26.80, e a comparação com 25.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?

O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PC) no ano foi 22.84. A comparação com o preço atual 25.41 e 22.84 - 26.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PC?

No passado EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.40 e 6.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.32 25.44
Faixa anual
22.84 26.80
Fechamento anterior
25.40
Open
25.44
Bid
25.41
Ask
25.71
Low
25.32
High
25.44
Volume
4
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
5.22%
Mudança de 6 meses
6.94%
Mudança anual
6.94%
