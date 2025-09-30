- Visão do mercado
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
A taxa do EPR-PC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.32 e o mais alto foi 25.44.
Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EPR-PC hoje?
Hoje EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) está avaliado em 25.41. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.40, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EPR-PC em tempo real.
As ações de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred pagam dividendos?
Atualmente EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred está avaliado em 25.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.94% e USD. Monitore os movimentos de EPR-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EPR-PC?
Você pode comprar ações de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) pelo preço atual 25.41. Ordens geralmente são executadas perto de 25.41 ou 25.71, enquanto 4 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EPR-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EPR-PC?
Investir em EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred envolve considerar a faixa anual 22.84 - 26.80 e o preço atual 25.41. Muitos comparam 5.22% e 6.94% antes de enviar ordens em 25.41 ou 25.71. Estude as mudanças diárias de preço de EPR-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EPR PROPERTIES?
O maior preço de EPR PROPERTIES (EPR-PC) no último ano foi 26.80. As ações oscilaram bastante dentro de 22.84 - 26.80, e a comparação com 25.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EPR PROPERTIES?
O menor preço de EPR PROPERTIES (EPR-PC) no ano foi 22.84. A comparação com o preço atual 25.41 e 22.84 - 26.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EPR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EPR-PC?
No passado EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.40 e 6.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.40
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Low
- 25.32
- High
- 25.44
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 5.22%
- Mudança de 6 meses
- 6.94%
- Mudança anual
- 6.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4