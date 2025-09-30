- Panoramica
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
Il tasso di cambio EPR-PC ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.32 e ad un massimo di 25.44.
Segui le dinamiche di EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EPR-PC oggi?
Oggi le azioni EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred sono prezzate a 25.41. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EPR-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred pagano dividendi?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred è attualmente valutato a 25.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EPR-PC.
Come acquistare azioni EPR-PC?
Puoi acquistare azioni EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred al prezzo attuale di 25.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.41 o 25.71, mentre 4 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EPR-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EPR-PC?
Investire in EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred implica considerare l'intervallo annuale 22.84 - 26.80 e il prezzo attuale 25.41. Molti confrontano 5.22% e 6.94% prima di effettuare ordini su 25.41 o 25.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EPR-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo massimo di EPR PROPERTIES nell'ultimo anno è stato 26.80. All'interno di 22.84 - 26.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EPR PROPERTIES?
Il prezzo più basso di EPR PROPERTIES (EPR-PC) nel corso dell'anno è stato 22.84. Confrontandolo con gli attuali 25.41 e 22.84 - 26.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EPR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EPR-PC?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.40 e 6.94%.
- Chiusura Precedente
- 25.40
- Apertura
- 25.44
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Minimo
- 25.32
- Massimo
- 25.44
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 5.22%
- Variazione Semestrale
- 6.94%
- Variazione Annuale
- 6.94%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4