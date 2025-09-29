クォートセクション
通貨 / EPR-PC
株に戻る

EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred

25.41 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EPR-PCの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.32の安値と25.44の高値で取引されました。

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

EPR-PC株の現在の価格は？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株価は本日25.41です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.40、取引量は4に達しました。EPR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株は配当を出しますか？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の現在の価格は25.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.94%やUSDにも注目します。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PC株を買う方法は？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株は現在25.41で購入可能です。注文は通常25.41または25.71付近で行われ、4や-0.12%が市場の動きを示します。EPR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

EPR-PC株に投資する方法は？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred への投資では、年間の値幅22.84 - 26.80と現在の25.41を考慮します。注文は多くの場合25.41や25.71で行われる前に、5.22%や6.94%と比較されます。EPR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最高値は？

EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は26.80でした。22.84 - 26.80内で株価は大きく変動し、25.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最低値は？

EPR PROPERTIES(EPR-PC)の年間最安値は22.84でした。現在の25.41や22.84 - 26.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

EPR-PCの株式分割はいつ行われましたか？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.40、6.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.32 25.44
1年のレンジ
22.84 26.80
以前の終値
25.40
始値
25.44
買値
25.41
買値
25.71
安値
25.32
高値
25.44
出来高
4
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
5.22%
6ヶ月の変化
6.94%
1年の変化
6.94%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待