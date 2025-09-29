EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の現在の価格は25.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.94%やUSDにも注目します。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred への投資では、年間の値幅22.84 - 26.80と現在の25.41を考慮します。注文は多くの場合25.41や25.71で行われる前に、5.22%や6.94%と比較されます。EPR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は26.80でした。22.84 - 26.80内で株価は大きく変動し、25.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

EPR PROPERTIESの株の最低値は？

EPR PROPERTIES(EPR-PC)の年間最安値は22.84でした。現在の25.41や22.84 - 26.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。