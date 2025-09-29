- 概要
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
EPR-PCの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.32の安値と25.44の高値で取引されました。
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EPR-PC株の現在の価格は？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株価は本日25.41です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.40、取引量は4に達しました。EPR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株は配当を出しますか？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の現在の価格は25.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.94%やUSDにも注目します。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
EPR-PC株を買う方法は？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred の株は現在25.41で購入可能です。注文は通常25.41または25.71付近で行われ、4や-0.12%が市場の動きを示します。EPR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
EPR-PC株に投資する方法は？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred への投資では、年間の値幅22.84 - 26.80と現在の25.41を考慮します。注文は多くの場合25.41や25.71で行われる前に、5.22%や6.94%と比較されます。EPR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EPR PROPERTIESの株の最高値は？
EPR PROPERTIESの過去1年の最高値は26.80でした。22.84 - 26.80内で株価は大きく変動し、25.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EPR PROPERTIESの株の最低値は？
EPR PROPERTIES(EPR-PC)の年間最安値は22.84でした。現在の25.41や22.84 - 26.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EPR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
EPR-PCの株式分割はいつ行われましたか？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.40、6.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.40
- 始値
- 25.44
- 買値
- 25.41
- 買値
- 25.71
- 安値
- 25.32
- 高値
- 25.44
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 5.22%
- 6ヶ月の変化
- 6.94%
- 1年の変化
- 6.94%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前