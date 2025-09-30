- Aperçu
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
Le taux de change de EPR-PC a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.32 et à un maximum de 25.44.
Suivez la dynamique EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EPR-PC aujourd'hui ?
L'action EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred est cotée à 25.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.40 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de EPR-PC présente ces mises à jour.
L'action EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred verse-t-elle des dividendes ?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred est actuellement valorisé à 25.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EPR-PC.
Comment acheter des actions EPR-PC ?
Vous pouvez acheter des actions EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred au cours actuel de 25.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.41 ou de 25.71, le 4 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EPR-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EPR-PC ?
Investir dans EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.84 - 26.80 et le prix actuel 25.41. Beaucoup comparent 5.22% et 6.94% avant de passer des ordres à 25.41 ou 25.71. Consultez le graphique du cours de EPR-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EPR PROPERTIES ?
Le cours le plus élevé de EPR PROPERTIES l'année dernière était 26.80. Au cours de 22.84 - 26.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EPR PROPERTIES ?
Le cours le plus bas de EPR PROPERTIES (EPR-PC) sur l'année a été 22.84. Sa comparaison avec 25.41 et 22.84 - 26.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EPR-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EPR-PC a-t-elle été divisée ?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.40 et 6.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.40
- Ouverture
- 25.44
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Plus Bas
- 25.32
- Plus Haut
- 25.44
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 5.22%
- Changement à 6 Mois
- 6.94%
- Changement Annuel
- 6.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4