KurseKategorien
Währungen / EPR-PC
Zurück zum Aktien

EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred

25.41 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EPR-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.32 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EPR-PC heute?

Die Aktie von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) notiert heute bei 25.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.40 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von EPR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EPR-PC Dividenden?

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred wird derzeit mit 25.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich EPR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) zum aktuellen Kurs von 25.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.41 oder 25.71 platziert, während 4 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EPR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred müssen die jährliche Spanne 22.84 - 26.80 und der aktuelle Kurs 25.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.22% und 6.94%, bevor sie Orders zu 25.41 oder 25.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.80. Innerhalb von 22.84 - 26.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?

Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.41 und der Spanne 22.84 - 26.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EPR-PC statt?

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.40 und 6.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.32 25.44
Jahresspanne
22.84 26.80
Vorheriger Schlusskurs
25.40
Eröffnung
25.44
Bid
25.41
Ask
25.71
Tief
25.32
Hoch
25.44
Volumen
4
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
5.22%
6-Monatsänderung
6.94%
Jahresänderung
6.94%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4