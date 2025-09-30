- Übersicht
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
Der Wechselkurs von EPR-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.32 bis zu einem Hoch von 25.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EPR-PC heute?
Die Aktie von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) notiert heute bei 25.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.40 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von EPR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EPR-PC Dividenden?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred wird derzeit mit 25.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EPR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EPR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) zum aktuellen Kurs von 25.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.41 oder 25.71 platziert, während 4 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EPR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EPR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred müssen die jährliche Spanne 22.84 - 26.80 und der aktuelle Kurs 25.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.22% und 6.94%, bevor sie Orders zu 25.41 oder 25.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EPR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der höchste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.80. Innerhalb von 22.84 - 26.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EPR PROPERTIES?
Der niedrigste Kurs von EPR PROPERTIES (EPR-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.41 und der Spanne 22.84 - 26.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EPR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EPR-PC statt?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.40 und 6.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.40
- Eröffnung
- 25.44
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Tief
- 25.32
- Hoch
- 25.44
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 5.22%
- 6-Monatsänderung
- 6.94%
- Jahresänderung
- 6.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4