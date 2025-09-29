- Обзор рынка
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
Курс EPR-PC за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.44.
Следите за динамикой EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EPR-PC сегодня?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) сегодня оценивается на уровне 25.32. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred в настоящее время оценивается в 25.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.57% и USD. Отслеживайте движения EPR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции EPR-PC?
Вы можете купить акции EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) по текущей цене 25.32. Ордера обычно размещаются около 25.32 или 25.62, тогда как 3 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EPR-PC?
Инвестирование в EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred предполагает учет годового диапазона 22.84 - 26.80 и текущей цены 25.32. Многие сравнивают 4.84% и 6.57% перед размещением ордеров на 25.32 или 25.62. Изучайте ежедневные изменения цены EPR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая высокая цена EPR PROPERTIES (EPR-PC) за последний год составила 26.80. Акции заметно колебались в пределах 22.84 - 26.80, сравнение с 25.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EPR PROPERTIES?
Самая низкая цена EPR PROPERTIES (EPR-PC) за год составила 22.84. Сравнение с текущими 25.32 и 22.84 - 26.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EPR-PC?
В прошлом EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.40 и 6.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.40
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.32
- Ask
- 25.62
- Low
- 25.32
- High
- 25.44
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 4.84%
- 6-месячное изменение
- 6.57%
- Годовое изменение
- 6.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%