EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred

25.32 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EPR-PC за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.44.

Следите за динамикой EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EPR-PC сегодня?

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) сегодня оценивается на уровне 25.32. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EPR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ?

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred в настоящее время оценивается в 25.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.57% и USD. Отслеживайте движения EPR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции EPR-PC?

Вы можете купить акции EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) по текущей цене 25.32. Ордера обычно размещаются около 25.32 или 25.62, тогда как 3 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EPR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EPR-PC?

Инвестирование в EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred предполагает учет годового диапазона 22.84 - 26.80 и текущей цены 25.32. Многие сравнивают 4.84% и 6.57% перед размещением ордеров на 25.32 или 25.62. Изучайте ежедневные изменения цены EPR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EPR PROPERTIES?

Самая высокая цена EPR PROPERTIES (EPR-PC) за последний год составила 26.80. Акции заметно колебались в пределах 22.84 - 26.80, сравнение с 25.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EPR PROPERTIES?

Самая низкая цена EPR PROPERTIES (EPR-PC) за год составила 22.84. Сравнение с текущими 25.32 и 22.84 - 26.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EPR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EPR-PC?

В прошлом EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.40 и 6.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.32 25.44
Годовой диапазон
22.84 26.80
Предыдущее закрытие
25.40
Open
25.44
Bid
25.32
Ask
25.62
Low
25.32
High
25.44
Объем
3
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
4.84%
6-месячное изменение
6.57%
Годовое изменение
6.57%
