EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
今日EPR-PC汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.32和高点25.44进行交易。
关注EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
EPR-PC股票今天的价格是多少？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票今天的定价为25.41。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.40，交易量达到4。EPR-PC的实时价格图表显示了这些更新。
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票是否支付股息？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 目前的价值为25.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.94%和USD。实时查看图表以跟踪EPR-PC走势。
如何购买EPR-PC股票？
您可以以25.41的当前价格购买EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票。订单通常设置在25.41或25.71附近，而4和-0.12%显示市场活动。立即关注EPR-PC的实时图表更新。
如何投资EPR-PC股票？
投资EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 需要考虑年度范围22.84 - 26.80和当前价格25.41。许多人在以25.41或25.71下订单之前，会比较5.22%和。实时查看EPR-PC价格图表，了解每日变化。
EPR PROPERTIES股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EPR PROPERTIES的最高价格是26.80。在22.84 - 26.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 的绩效。
EPR PROPERTIES股票的最低价格是多少？
EPR PROPERTIES（EPR-PC）的最低价格为22.84。将其与当前的25.41和22.84 - 26.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EPR-PC股票是什么时候拆分的？
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.40和6.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.40
- 开盘价
- 25.44
- 卖价
- 25.41
- 买价
- 25.71
- 最低价
- 25.32
- 最高价
- 25.44
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 5.22%
- 6个月变化
- 6.94%
- 年变化
- 6.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值