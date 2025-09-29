报价部分
货币 / EPR-PC
回到股票

EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred

25.41 USD 0.01 (0.04%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EPR-PC汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.32和高点25.44进行交易。

关注EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EPR-PC股票今天的价格是多少？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票今天的定价为25.41。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.40，交易量达到4。EPR-PC的实时价格图表显示了这些更新。

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票是否支付股息？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 目前的价值为25.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.94%和USD。实时查看图表以跟踪EPR-PC走势。

如何购买EPR-PC股票？

您可以以25.41的当前价格购买EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 股票。订单通常设置在25.41或25.71附近，而4和-0.12%显示市场活动。立即关注EPR-PC的实时图表更新。

如何投资EPR-PC股票？

投资EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 需要考虑年度范围22.84 - 26.80和当前价格25.41。许多人在以25.41或25.71下订单之前，会比较5.22%和。实时查看EPR-PC价格图表，了解每日变化。

EPR PROPERTIES股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EPR PROPERTIES的最高价格是26.80。在22.84 - 26.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 的绩效。

EPR PROPERTIES股票的最低价格是多少？

EPR PROPERTIES（EPR-PC）的最低价格为22.84。将其与当前的25.41和22.84 - 26.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EPR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EPR-PC股票是什么时候拆分的？

EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.40和6.94%中可见。

日范围
25.32 25.44
年范围
22.84 26.80
前一天收盘价
25.40
开盘价
25.44
卖价
25.41
买价
25.71
最低价
25.32
最高价
25.44
交易量
4
日变化
0.04%
月变化
5.22%
6个月变化
6.94%
年变化
6.94%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值