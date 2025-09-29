- Panorámica
EPR-PC: EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred
El tipo de cambio de EPR-PC de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.32, mientras que el máximo ha alcanzado 25.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EPR-PC hoy?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) se evalúa hoy en 25.41. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.40 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EPR-PC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ?
EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred se evalúa actualmente en 25.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.94% y USD. Monitoree los movimientos de EPR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EPR-PC?
Puede comprar acciones de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred (EPR-PC) al precio actual de 25.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.41 o 25.71, mientras que 4 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EPR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EPR-PC?
Invertir en EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred implica tener en cuenta el rango anual 22.84 - 26.80 y el precio actual 25.41. Muchos comparan 5.22% y 6.94% antes de colocar órdenes en 25.41 o 25.71. Estudie los cambios diarios de precios de EPR-PC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más alto de EPR PROPERTIES (EPR-PC) en el último año ha sido 26.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.84 - 26.80, una comparación con 25.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EPR PROPERTIES?
El precio más bajo de EPR PROPERTIES (EPR-PC) para el año ha sido 22.84. La comparación con los actuales 25.41 y 22.84 - 26.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EPR-PC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EPR-PC?
En el pasado, EPR Properties 5.75% Series C Cumulative Convertible Preferred ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.40 y 6.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.40
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Low
- 25.32
- High
- 25.44
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 5.22%
- Cambio a 6 meses
- 6.94%
- Cambio anual
- 6.94%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.