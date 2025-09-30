- Visão do mercado
EMSF: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina
A taxa do EMSF para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.14 e o mais alto foi 29.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMSF hoje?
Hoje Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina (EMSF) está avaliado em 29.19. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 29.15, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMSF em tempo real.
As ações de Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina pagam dividendos?
Atualmente Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina está avaliado em 29.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.14% e USD. Monitore os movimentos de EMSF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMSF?
Você pode comprar ações de Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina (EMSF) pelo preço atual 29.19. Ordens geralmente são executadas perto de 29.19 ou 29.49, enquanto 2 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMSF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMSF?
Investir em Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina envolve considerar a faixa anual 21.57 - 29.79 e o preço atual 29.19. Muitos comparam 8.47% e 20.47% antes de enviar ordens em 29.19 ou 29.49. Estude as mudanças diárias de preço de EMSF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF?
O maior preço de Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) no último ano foi 29.79. As ações oscilaram bastante dentro de 21.57 - 29.79, e a comparação com 29.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF?
O menor preço de Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) no ano foi 21.57. A comparação com o preço atual 29.19 e 21.57 - 29.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMSF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMSF?
No passado Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.15 e 0.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.15
- Open
- 29.14
- Bid
- 29.19
- Ask
- 29.49
- Low
- 29.14
- High
- 29.19
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 8.47%
- Mudança de 6 meses
- 20.47%
- Mudança anual
- 0.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8